Fix! Salzburg verpflichtet polnisches Offensivtalent

Der FC Red Bull Salzburg präsentiert den nächsten Transfer für die kommende Saison.

Wie die Mozartstädter am Mittwoch vermelden, wechselt der polnische U19-Nationalspieler Bartosz Mazurek aus seiner Heimat von Jagiellonia Białystok zu den "Bullen". In Salzburg unterschreibt der 19-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

Laut dem polnischen Journalisten Tomasz Wlodarczyk dürfte Salzburg für den offensiven Mittelfeldspieler eine Ablösesumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro an den polnischen Erstligisten überweisen. Durch zusätzliche Boni könnte sich die Summe noch erhöhen.

"Hatte auch Angebote von anderen Klubs"

"Wir sind sehr froh, dass Bartosz sich für den FC Red Bull Salzburg entschieden hat, weil er unter anderem auch Angebote von anderen namhaften Klubs vorliegen hatte", sagt Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann.

"Mit ihm konnten wir einen talentierten, technisch gut ausgebildeten und gegen den Ball sehr fleißigen Spieler verpflichten, der auch schon einiges an Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt hat. Ich bin überzeugt, dass er bei uns seinen Weg machen wird", so der Deutsche weiter.

"Einer der besten Klubs für junge Spieler"

"Als ich vom Interesse des FC Red Bull Salzburg gehört habe, habe ich das mit meiner Familie und mit Freunden besprochen und mich dann sehr schnell dafür entschieden", so der Neuzugang.

"Ich glaube, Salzburg ist in Europa einer der besten Klubs für junge Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Wenn man bedenkt, wer hier schon alles gespielt hat, ist das für mich eine große Motivation, hart zu arbeiten und die beste Version von mir selbst zu werden", ergänzt Mazurek.

Hattrick gegen AC Florenz

Mazurek kam in der vergangenen Saison auf 35 Einsätze für die Profis von Jagiellonia Białystok, dabei gelangen ihm vier Tore und drei Assists.

Im Februar zeigte er zudem in der K.o.-Runde der UEFA Conference League groß auf und schnürte gegen die AC Florenz einen Hattrick.