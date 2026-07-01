ÖFB-Teamspieler Svoboda verabschiedet sich

Der Abschied steht fest!

ÖFB-Teamspieler Michael Svoboda postet auf Instagram ein Video, wo er sich bei seinem Verein, dem FC Venezia, bedankt.

"Sechs Jahre waren wunderschön, sechs Jahre, in denen Venedig mein Zuhause wurde, Jahre, in denen ich außergewöhnliche Menschen getroffen und Bindungen aufgebaut habe, die ich für immer in mir tragen werde", schreibt er.

Svoboda spielt seit 2020 für den FC Venezia. In der vergangenen Saison der Serie B gelang nicht nur der Aufstieg, sondern der 27-jährige Wiener führte den Verein auch als Kapitän an.

Wechsel in Premier League?

Zuletzt häuften sich die Gerüchte, dass der Österreicher zu Brighton & Hove Albion wechseln könnte.

Neuer Verein von Michael Svoboda dürfte feststehen! >>>

Weiter ergänzt er in seinem Statement: "Ich muss den Fans danken, die uns immer unterstützt haben; meinen Teamkollegen, mit denen wir dieses Jahr etwas Außergewöhnliches erreicht haben und mit denen es ein Vergnügen war, den Schrank zu teilen; dem Personal, außergewöhnliche Menschen, die uns zuerst zu einem dominanten und siegreichen Team gemacht haben; und dem Präsidenten, der immer an mich geglaubt hat und an jede Person, die hinter den Kulissen arbeitet. Ihr seid besonders."

Es sei ihm eine Ehre gewesen das Trikot zu tragen und er sei stolz darauf, was er mit dem Team erreicht habe.