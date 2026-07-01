NEWS

ÖFB-Talent Puczka vor Sprung in Serie A

Der 21-jährige Linksverteidiger soll kurz vor einer Unterschrift in Genua stehen.

ÖFB-Talent Puczka vor Sprung in Serie A Foto: © IMAGO / Sportimage
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der österreichische U21-Nationalspieler soll vor dem nächsten Schritt in seiner Karriere stehen.

Linksverteidiger Puczka ist in der vergangenen Saison für die 2. Mannschaft von Juventus in der Serie C aktiv gewesen. Dabei erzielte er in 31 Spielen zehn Tore und steuerte vier Assists bei.

Der Transfer soll Teil eines weiteren Deals zwischen Juventus und Genua sein. Der Rekordmeister der Serie A verpflichtet das Sturmtalent Jeff Ekhator von Genoa CFC. Im Gegenzug soll eben Puczka kommen.

Juventus soll eine Rückkaufoption am früheren Eigenbauspieler der Admira besitzen.

Mehr zum Thema

ÖFB-Teamspieler Svoboda verabschiedet sich

ÖFB-Teamspieler Svoboda verabschiedet sich

Serie A
10
185 Millionen in 24 Stunden! Tottenham rüstet gewaltig auf

185 Millionen in 24 Stunden! Tottenham rüstet gewaltig auf

Premier League
Valentino Lazaro hat neuen Verein

Valentino Lazaro hat neuen Verein

International
26
AC Milan macht Ramos zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte

AC Milan macht Ramos zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte

Serie A
4
Umbruch! Inter verabschiedet Quartett um Sommer, Acerbi & Co.

Umbruch! Inter verabschiedet Quartett um Sommer, Acerbi & Co.

Serie A
Folgt Sangare seinem Trainer zu Glasners Ex-Klub?

Folgt Sangare seinem Trainer zu Glasners Ex-Klub?

International
3
Schicker vor Rekord-Coup: Touré wohl zu Newcastle

Schicker vor Rekord-Coup: Touré wohl zu Newcastle

Premier League
3

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Genoa CFC Serie C Genua Juventus Turin ÖFB-Legionäre David Puczka Transfermarkt Gerüchteküche