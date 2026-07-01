ÖFB-Talent Puczka vor Sprung in Serie A

Der österreichische U21-Nationalspieler soll vor dem nächsten Schritt in seiner Karriere stehen.

Linksverteidiger Puczka ist in der vergangenen Saison für die 2. Mannschaft von Juventus in der Serie C aktiv gewesen. Dabei erzielte er in 31 Spielen zehn Tore und steuerte vier Assists bei.

Der Transfer soll Teil eines weiteren Deals zwischen Juventus und Genua sein. Der Rekordmeister der Serie A verpflichtet das Sturmtalent Jeff Ekhator von Genoa CFC. Im Gegenzug soll eben Puczka kommen.



Juventus soll eine Rückkaufoption am früheren Eigenbauspieler der Admira besitzen.