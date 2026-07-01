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Nächster Abgang bei Hartberg: Mijic wechselt zurück in die Heimat

Nach einer halbjährigen Leihe verlässt der Kroate die Oststeirer nun endgültig.

Nächster Abgang bei Hartberg: Mijic wechselt zurück in die Heimat Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach knapp zwei Jahren in der Oststeiermark verlässt Patrik Mijic den TSV Hartberg nun endgültig.

Der kroatische Stürmer wechselt zurück in seine Heimat zum Erstligisten HNK Gorica.

Bereits im Frühjahr war Mijic für ein halbes Jahr an den griechischen Erstligisten AE Kifisia ausgeliehen. Dort gelang ihm jedoch in zehn Einsätzen kein Treffer.

Der 27-Jähirge wechselte 2024 aus Slowenien nach Hartberg. Für die Oststeirer absolvierte er insgesamt 54 Spiele, wobei er 23 Tore und neun Vorlagen erzielen konnte.

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