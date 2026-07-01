Fix! WAC verpflichtet ehemaliges Rapid-Talent

Der Wolfsberger AC verstärkt sich mit einem Spieler aus der ADMIRAL 2. Liga.

Wie die Kärntner am Mittwoch vermelden, wechselt Aaron Sky Schwarz von der Admira ins Lavanttal.

Dort trifft der Offensivspieler auf Cheftrainer Thomas Silberberger, mit dem er bereits in der Südstadt zusammenarbeitete und in 24 Einsätzen sieben Treffer und vier Vorlagen beisteuerte.

"Ich freu mich riesig beim WAC zu sein und kann es jetzt kaum erwarten, die Mannschaft sowie das Trainerteam kennenzulernen und loszulegen. Es ist eine tolle Herausforderung für mich und ich möchte der Mannschaft helfen ihre Ziele zu erreichen", so der 22-jährige Neuzugang, der beim WAC einen Vertrag bis 2028 unterschreibt.

Profidebüt für die Rapid-Amateure

Schwarz wechselte 2018 aus Linz in die Akademie des SK Rapid Wien, wo er bei der zweiten Mannschaft der Hütteldorfer in der 2. Liga auch den Sprung in den Profifußball schaffte.

Nach Leihstationen beim SK Austria Klagenfurt und dem TSV Hartberg kommt der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler inzwischen auf 24 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga.

Im vergangenen Sommer schloss sich der Rechtsfuß dem FC Admira Wacker an, nun folgt die Rückkehr ins österreichische Oberhaus.