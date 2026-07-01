Valentino Lazaro hat neuen Verein

Valentino Lazaro hat einen neuen Verein gefunden.

Nachdem der Vertrag des Steirers nach vier Jahren beim FC Torino kürzlich auslief, wechselt der 36-fache ÖFB-Teamspieler jetzt zu Al-Ain FC in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Dort trifft Lazaro auf seinen österreichischen Landsmann Adis Jasic, der bereits vergangenes Jahr vom WAC in die Emirate wechselte.

Beide sind vor allem auf der rechten Schiene zuhause.

Einer der erfolgreichsten Klubs Asiens

Für Lazaro ist es nach Stationen bei Salzburg, Hertha BSC, Inter Mailand, Newcastle, Mönchengladbach, Benfica und Torino seine insgesamt achte Profistation. Für den FC Torino absolvierte er insgesamt 131 Einsätze.

Über seinen neuen Klub sagt Lazaro: "Durch mein Gespräch mit dem Trainer habe ich mir ein klares Bild vom Arbeitsklima innerhalb der Mannschaft gemacht, und ich weiß ganz genau, wer Al-Ain ist und welche Erwartungen die Fans haben – und ich verspreche ihnen, dass ich mich voll und ganz einsetzen werde."

Al-Ain zählt zu den erfolgreichsten Klubs Asiens. Neben 15 nationalen Meistertiteln konnte der Verein unter anderem auch zwei Mal die AFC Champions League gewinnen.