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Transfer-Update: Verlässt Wurmbrand den SK Rapid?

Der Rapid-Youngster möchte wohl ins Ausland, nun gibt es konkretes Interesse eines niederländischen Top-Klubs. Auch Marcel Sabitzer könnte den BVB verlassen. Transfer-Update:

Transfer-Update: Verlässt Wurmbrand den SK Rapid? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Knapp vier Wochen bleiben den Klubs noch, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

Während in den europäischen Top-Ligen die Saisonvorbereitung bereits auf Hochtouren läuft, ist in Österreich mit dem Start der ADMIRAL Bundesliga der Pflichtspielbetrieb längst eröffnet.

Dennoch reißen die Wechselgerüchte nicht ab. Vor allem die beiden ÖFB-Teamspieler Nikolaus Wurmbrand und Marcel Sabitzer stehen aktuell im Fokus des Transfergeschehens.

Im heutigen Transfer-Update (3. August) geht es außerdem um mögliche Abgänge bei den Bundesliga-Topklubs Red Bull Salzburg und Sturm Graz. Die SV Ried könnte derweil einen Transfercoup landen und einen vielversprechenden Stürmer leihweise ins Innviertel holen.

Auch in der ADMIRAL 2. Liga tut sich etwas: Die kriselnde Admira verstärkt ihre Offensive mit einem Neuzugang.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

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ADMIRAL 2. Liga:

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