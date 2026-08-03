Transfer-Update: Verlässt Wurmbrand den SK Rapid?

Knapp vier Wochen bleiben den Klubs noch, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

Während in den europäischen Top-Ligen die Saisonvorbereitung bereits auf Hochtouren läuft, ist in Österreich mit dem Start der ADMIRAL Bundesliga der Pflichtspielbetrieb längst eröffnet.

Dennoch reißen die Wechselgerüchte nicht ab. Vor allem die beiden ÖFB-Teamspieler Nikolaus Wurmbrand und Marcel Sabitzer stehen aktuell im Fokus des Transfergeschehens.

Im heutigen Transfer-Update (3. August) geht es außerdem um mögliche Abgänge bei den Bundesliga-Topklubs Red Bull Salzburg und Sturm Graz. Die SV Ried könnte derweil einen Transfercoup landen und einen vielversprechenden Stürmer leihweise ins Innviertel holen.

Auch in der ADMIRAL 2. Liga tut sich etwas: Die kriselnde Admira verstärkt ihre Offensive mit einem Neuzugang.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Wurmbrand bald in der Eredivisie?

Ried baggert an kroatischem Stürmer-Juwel

Wlodarczyk auf die Insel?

Überraschende Kehrtwende bei Salzburgs Baidoo

ADMIRAL 2. Liga:

Admira verpflichtet talentierten Zehner

ÖFB-Legionäre:

Sabitzer bei Serie A-Klub heiß begehrt