Elf ÖFB-Talente feierten Bundesliga-Debüt zum Saisonstart

Die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga hat gleich zum Auftakt mehrere Premieren hervorgebracht.

Insgesamt elf österreichische Spieler kamen am ersten Spieltag der Saison 2026/27 erstmals in der höchsten heimischen Spielklasse zum Einsatz.

Die Bundesliga zeichnete sämtliche Debütanten im Anschluss mit einem Award aus. Gleich vier Vereine schickten jeweils zwei Bundesliga-Neulinge ins Rennen.

WSG-Duo überzeugt gegen Meister Sturm

Bei der WSG Tirol stand Neuzugang Salko Hamzic (19) gegen Meister SK Sturm Graz erstmals in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Der von Red Bull Salzburg gekommene Torhüter absolvierte die gesamten 90 Minuten und trug mit mehreren starken Paraden maßgeblich zum 1:1-Remis bei.

Auch Raphael Gschösser (20) feierte gegen die Grazer seine Bundesliga-Premiere. Der defensive Mittelfeldspieler hatte entscheidenden Anteil am Ausgleich, als er den Assist zum 1:1-Endstand durch Michael Olakigbe lieferte.

Debütanten bei Hartberg, Salzburg, WAC und Austria

Auch der TSV Hartberg setzte auf zwei heimische Talente. Während Stürmer Matthias Postl (20) erstmals Bundesliga-Luft schnupperte, kam Nikolaus Feldhofer (19), Sohn von GAK-Coach Ferdinand Feldhofer, bei der 0:1-Niederlage gegen Red Bull Salzburg zu einem Kurzeinsatz.

Bei den Mozartstädtern stand Innenverteidiger Valentin Zabransky (19) in der Startelf und absolvierte sein Bundesliga-Debüt über die volle Distanz.

Der Wolfsberger AC ließ beim 3:0-Heimsieg über Austria Wien ebenfalls zwei Youngsters erstmals im Oberhaus ran. Marco Schabauer (20) stand in der Startelf, ehe Phillip Verhounig (20) ihn in der 60. Minute ersetzte und damit ebenfalls seine Bundesliga-Premiere feierte.

Auf Seiten der Wiener Austria wurden Daniel Nnodim (18) und Hasan Deshishku (18) in der Schlussphase eingewechselt und kamen so zu ihren ersten Einsätzen in der höchsten österreichischen Spielklasse.

Komplettiert wird die Liste von Oliver Sorg (18), der beim 1:1 der SV Ried gegen Austria Lustenau debütierte, sowie Niklas Pertlwieser, der bei den Vorarlbergern seine ersten Bundesliga-Minuten sammelte.