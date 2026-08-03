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Admira holt Ex-Ajax-Talent aus den Niederlanden

Die Admira verstärkt sich nach dem misslungenen Saisonstart mit einem offensiven Mittelfeldspieler.

Admira holt Ex-Ajax-Talent aus den Niederlanden Foto: © IMAGO / Pro Shots
Textquelle: © LAOLA1
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Die Admira hat auf den verpatzten Saisonauftakt reagiert und Xavi Woudstra verpflichtet. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von der U23-Mannschaft von Almere City in die Südstadt.

Woudstra wurde in der renommierten Nachwuchsakademie von Ajax Amsterdam ausgebildet und absolvierte zwei Länderspiele für die niederländische U18-Auswahl.

Zuletzt lief er für die zweite Mannschaft von Almere City in der dritten niederländischen Liga auf.

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Spielstarker Mittelfeldspieler

"Mit Xavi gewinnen wir einen spielstarken sowie offensiv denkenden Mittelfeldspieler für unser Team. Er kann aufgrund seiner Kreativität unserer Mannschaft sicherlich zusätzliche Qualitäten verleihen."

"Er selbst sieht bei uns beste Voraussetzungen, um seiner sportlichen und persönlichen Entwicklung den notwendigen Boost zu verleihen. Wir freuen uns, einen top ausgebildeten Kicker bei der Admira willkommen zu heißen", erklärt Sportdirektor Ralf Muhr.

Fehlstart in die Saison

Die Admira hatte einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt.

Nach dem Aus im UNIQA ÖFB-Cup gegen Viertligist Leithaprodersdorf verlor der Zweitligist zum Auftakt der ADMIRAL 2. Liga auch das erste Heimspiel der Saison gegen Rapid Wien II.

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