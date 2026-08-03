Bericht: Niederländischer Top-Klub einigt sich mit Wurmbrand

Dem SK Rapid droht der Abgang von Nikolaus Wurmbrand.

Der 20-jährige Flügelstürmer soll mit Feyenoord Rotterdam eine persönliche Einigung über einen Transfer erzielt haben. Das berichtet das klubnahe Portal "FeyenoordTM".

Demnach stehe der ÖFB-Teamspieler einem Wechsel zum niederländischen Vizemeister offen gegenüber. Rapid wurde allerdings noch kein offizielles Angebot unterbreitet, heißt es.

Möglicher Konkurrent in die Premier League?

Dies soll erst dann geschehen, wenn bei Feyenoord ein "großer Abgang" stattfindet.

Auf Wurmbrands angestammter Rechtsaußen-Position ist bei Feyenoord aktuell Anis Hadj Moussa gesetzt. Der 24-jährige Algerier könnte demnächst aber in die Premier League wechseln. Newcastle United gilt als möglicher Abnehmer.

Neben Feyenoord sollen indes auch RSC Anderlecht, der FC Brentford und Real Sociedad interessiert sein.

Sternstunde im Europacup

Wurmbrand gilt als eines der größten Talente bei den Hütteldorfern.

Der wieselflinke Rechtsfuß hat im September 2024 den Sprung zu den Profis geschafft. Kurz darauf hatte der Nationalspieler mit einem Doppelpack im letzten Spiel der Conference-League-Ligaphase gegen Kopenhagen seine Sternstunde.

In der neuen Saison schaffte es Wurmbrand nur im Conference-League-Hinspiel bei Santa Coloma in die Startelf. Beim Bundesliga-Auftakt gegen den SCR Altach kam der Angreifer nur zu einem Kurzeinsatz.

76 Pflichtspiele hat Wurmbrand für den SK Rapid bislang absolviert, dabei sind ihm neun Tore und acht Assists gelungen. Sein Vertrag bei den Grün-Weißen ist bis Sommer 2028 datiert.