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Auch Juve und Atalanta dran: Geht ein Stürmer-Talent zur SV Ried?

Die Innviertler wollen sich offenbar nochmal im Angriff verstärken. Ein junger Kroate soll per Leihe kommen.

Auch Juve und Atalanta dran: Geht ein Stürmer-Talent zur SV Ried? Foto: © IMAGO / Zink
Textquelle: © LAOLA1
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Die SV Ried wird kurz nach dem Bundesliga-Start wohl nochmal auf der Stürmer-Position nachlegen.

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" und die "Bild" übereinstimmend berichten, steht Tino Kusanovic kurz vor einem Wechsel ins Innviertel.

Der 18-jährige Kroate soll die Oberösterreicher demnach auf Leihbasis verstärken. Der junge Stürmer würde von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg kommen. Beim "Club" steht der gebürtige Nürnberger noch bis Juni 2029 unter Vertrag.

Neben den Riedern sollen "Transfermarkt"-Informationen zufolge auch Atalanta Bergamo und Juventus Turin ihr Interesse hinterlegt gehabt haben. Das Rennen soll allerdings der Bundesligist machen.

Großes Talent

Kusanovic nahm kürzlich mit Kroatien an der U19-Europameisterschaft teil, wo das Halbfinale erreicht wurde.

Im Turnierverlauf kam der 1,87 Meter große Angreifer vier Mal zum Einsatz, in drei Spielen stand er in der Startelf. Dabei gelang ihm ein Assist.

Mit Nürnberg II gewann Kusanovic im Vorjahr den Meistertitel in der Regionalliga Bayern, steuerte dazu acht Tore bei. Der FCN entschied sich u.a. aufgrund infrastruktureller Themen jedoch gegen einen Aufstieg in die 3. Liga.

In der Saison davor lief der Angreifer in der U17-Mannschaft auf, für die er 27 Tore in 22 Spielen erzielte. Damit ist er in dieser Altersklasse der Rekordtorschütze Nürnbergs.

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