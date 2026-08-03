Baidoo bleibt in Salzburg - Gibt es dennoch eine Einigung?

Die Worte von Salzburg-Sportchef Marcus Mann zu einem möglichen Abgang von Edmund Baidoo (20) waren deutlich. "Er wird den Klub nicht verlassen. Verträge sind einzuhalten und zu respektieren", machte der Deutsche bei "Sky" klar.

Auch ein Trainingsstreik, den Baidoo laut "Salzburger Nachrichten" vollzogen haben soll, änderte nichts an der Situation. Ein Deal mit Club Brügge für einen Sommer-Transfer ist demnach gescheitert.

Einigung für 2027?

Das bestätigt auch der belgische Transferinsider Sacha Tavolieri. Brügge habe zwar noch in den vergangenen Stunden versucht, mit einer letzten Offerte einen Deal zu ermöglichen. Die Tür von Salzburg sei aber endgültig zu.

Dennoch schreibt der Insider von einer "mündlichen Einigung" zwischen den Parteien, die im Normalfall halten sollte. Demnach habe Baidoo die Erlaubnis, 2027 den Verein zu verlassen.

Der belgische Meister Brügge muss sich - zumindest für diesen Sommer - andernorts umschauen.