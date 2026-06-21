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Daran scheitert der Bidstrup-Transfer aktuell noch

Der Wechsel des bisherigen Kapitäns der Salzburger gilt als beschlossene Sache. Herausforderungen bei seinem neuen Arbeitgeber verzögern den Prozess jedoch wohl.

Daran scheitert der Bidstrup-Transfer aktuell noch Foto: © GEPA
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Dass Mads Bidstrup in der kommenden Bundesliga-Saison voraussichtlich nicht mehr im Dress der Salzburger auflaufen wird, scheint schon seit einiger Zeit klar (>>> mehr Infos).

Noch ist der Deal allerdings nicht fix, das soll an seinem neuen Arbeitgeber liegen. Den Dänen soll es nach Frankreich zu Olympique Lyon ziehen. Über die Ablöse in der Höhe von etwa 10 Millionen Euro und die Vertragsdetails soll eigentlich Klarheit herrschen.

Wie die "Krone" berichtet, bestehe das Problem vielmehr darin, dass sich Olympique Lyon zunächst vor der französischen Finanzaufsichtsbehörde für Fußball (DCNG) verantworten müsse, ehe man Neuzugänge tätigen könne.

Finanzielle Turbulenzen

Die Franzosen hatten in der vergangenen Saison finanziell arg zu kämpfen, wurden eigentlich in die zweite Liga degradiert, doch die Berufung gegen diese Entscheidung war erfolgreich.

Nun komme es am Dienstag zu Gesprächen zwischen dem Verein und der DCNG über eine Übernahme.

Läuft alles nach Plan, sollte es demnach keine Hürden mehr für den Bidstrup-Transfer geben. Der Wechsel könnte jedoch möglicherweise erst nach dem 1. Juli, zum Start des neuen Geschäftsjahrs, vollzogen werden.

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