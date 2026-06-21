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Fix! Dejan Zukic verlässt die Bundesliga

Der Serbe kehrt nach zwei Jahren im Lavanttal in seine Heimat zurück.

Fix! Dejan Zukic verlässt die Bundesliga Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Es hat sich schon angebahnt, nun ist es offiziell: Dejan Zukic verabschiedet sich nach zwei Saisons vom Wolfsberger AC.

Der 25-jährige Serbe wechselt zurück in die Heimat zu Vojvodina Novi Sad, wie sein neuer (und alter) Arbeitgeber via Social Media bekanntgibt.

Dem Vernehmen nach zahlt Novi Sad knapp 2,5 Millionen Euro für Zukic, der damit zum fünftteuersten Abgang der Vereinsgeschichte wird.

Starke Zahlen im Lavanttal

In 75 Spielen für die "Wölfe" kam der Offensivspieler auf 22 Tore und 21 Assists. Sogar in der abgelaufenen Saison lieferte er 18 Scorer in 31 Bundesliga-Spielen.

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