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Bundesliga: Die große Saisonvorschau 2026/27 - Teil 2

Eine neue Bundesliga-Saison steht bevor – die Ansakonferenz nimmt in Teil 2 der großen Saisonvorschau die verbleibenden sechs Teams unter die Lupe.

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Die ADMIRAL Bundesliga steht in den Startlöchern.

In Teil 2 der großen Bundesliga-Saisonvorschau wirft die Ansakonferenz einen Blick auf die Top-6-Teams der vergangenen Saison.

July, Hannes und Harald diskutieren ihre Meisterkandidaten und sprechen darüber, was man sich von den Top-Teams in der kommenden Saison erwarten kann.

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

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