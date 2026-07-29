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Bundesliga: Die große Saisonvorschau 2026/27 - Teil 2
Eine neue Bundesliga-Saison steht bevor – die Ansakonferenz nimmt in Teil 2 der großen Saisonvorschau die verbleibenden sechs Teams unter die Lupe.
Textquelle: © LAOLA1
Die ADMIRAL Bundesliga steht in den Startlöchern.
In Teil 2 der großen Bundesliga-Saisonvorschau wirft die Ansakonferenz einen Blick auf die Top-6-Teams der vergangenen Saison.
July, Hannes und Harald diskutieren ihre Meisterkandidaten und sprechen darüber, was man sich von den Top-Teams in der kommenden Saison erwarten kann.
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