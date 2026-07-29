Die ADMIRAL Bundesliga steht in den Startlöchern.

In Teil 2 der großen Bundesliga-Saisonvorschau wirft die Ansakonferenz einen Blick auf die Top-6-Teams der vergangenen Saison.

July, Hannes und Harald diskutieren ihre Meisterkandidaten und sprechen darüber, was man sich von den Top-Teams in der kommenden Saison erwarten kann.

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