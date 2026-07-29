SV Ried stellt neuen Klubmanager vor

Die SV Ried befördert Tim Entenfellner zum neuen Klubmanager des Vereins.

Der 30-Jährige, der seit sieben Jahren für die SV Ried arbeitet, war bislang Leiter im Bereich Marketing des Bundesliga-Klubs.

Als Klubmanager wird Entenfellner eng mit der kaufmännischen und sportlichen Führung im Verein zusammenarbeiten und ist für alle organisatorischen Belange innerhalb des Vereins zuständig.

Zudem soll er als "verlängerter Arm" von Präsident Thomas Gahleitner und dem Vorstand agieren. Die Hauptverantwortung im Bereich Marketing wird ebenfalls weiterhin bei Entenfellner liegen.

Entenfellner hat bei Ried "schon viel gesehen"

"Vom Marketing über die Akademie bis zum Fanbeauftragten – ich habe bei der SV Ried schon viel gesehen und miterlebt, dies hilft mir natürlich in der neuen Rolle", so Entenfellner in einer Aussendung des Vereins.

"Tim ist schon lange bei uns, bestens im Verein und im gesamten Umfeld vernetzt. Wir haben großes Vertrauen zu ihm. Mit dieser Entscheidung stellen wir die SV Oberbank Ried organisatorisch breiter und professioneller auf", sagt Präsident Gahleitner.