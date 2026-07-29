Cheftrainer Maierhofer: "Ja, ich bin süchtig nach Fußball!"

Vor 20 Jahren begann Stefan Maierhofer seine Stürmerkarriere beim FC Bayern.

Mit Rapid (2008) holte der heute 43-Jährige den Meisterteller nach Hütteldorf, mit Salzburg eroberte er 2012 den Titel und den Cupsieg, zudem krönte er sich zum Torschützenkönig.

Seit zehn Tagen ist der "Major" überraschend Cheftrainer beim Kremser SC in der Regionalliga Ost.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Stefan Maierhofer über seine Trainerphilosophie, nennt die Titelkandidaten in der Regionalliga Ost und blickt noch einmal auf die WM in den USA zurück.

Warum der Niederösterreicher "süchtig" nach Fußball ist und welche Herausforderungen auf ihn in Krems warten, sagt er ebenso frei heraus wie seine Meinung zur ADMIRAL 2. Liga.