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"Alles überdenken" - Kühbauer sucht nach neuem Stürmer

Nach dem Kreuzbandriss von Harakate, dem Abgang von Kalajdzic und einem angeschlagenen Usor möchte der LASK Coach nochmal am Transfermarkt aktiv werden.

"Alles überdenken" - Kühbauer sucht nach neuem Stürmer Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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LASK-Trainer Dietmar Kühbauer hat den langen Ausfall von Stürmer-Neuzugang Ramiz Harakate wegen eines Kreuzbandrisses am Mittwoch als herben Verlust bezeichnet.

Da auch Moses Usor noch nicht fit sei, müsse man am Transfermarkt unbedingt noch einmal tätig werden, sagte Kühbauer zwei Tage vor dem Bundesliga-Saisonauftakt des Meisters gegen den GAK.

"Wir sind nahe am Improvisieren. Uns fehlt nach wie vor ein Stürmer. Das ist keine Jammerei, sondern Fakten. Wir müssen alles überdenken, was Transfers betrifft", sagte Kühbauer, dem in der Offensive auch Sasa Kalajdzic abhanden gekommen ist.

Der Wunsch jedes Trainers, mit Saisonstart über einen kompletten Kader zu verfügen, habe sich leider nicht erfüllt. Kühbauer hofft nun, spätestens beim Champions-League-Play-off Ende August "in voller Stärke" antreten zu können.

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