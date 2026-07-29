Sturm Graz fixiert Millionen-Transfer

Der SK Sturm Graz hat einen neuen Linksverteidiger an Land gezogen.

Wie die Grazer am Mittwoch vermelden, hat man sich die Dienste von Luis Balbo gesichert. Er erhält in Graz einen "langfristigen Vertrag".

Der 20-Jährige ist Nationalspieler von Venezuela und kickte die vergangenen eineinhalb Jahre für die AC Fiorentina. Ausgebildet wurde er in Portugal beim FC Porto und bei Famalicao.

1,5 Millionen Euro Ablöse

Dem Vernehmen nach überweist Sturm eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro nach Florenz.

Für die erste Mannschaft von Fiorentina stand Balbo in der vergangenen Saison in zehn Pflichtspielen auf dem Platz, drei Mal stand er in der Startelf.

"Sehr gute Dynamik und Offensivdrang"

Michael Parensen, Geschäftsführer Sport der Grazer, freut sich über den Transfer: "Es ist kein Geheimnis, dass wir uns nach dem Abgang von Emir Karic auf der Linksverteidigerposition noch verstärken wollten und sind froh, mit Luis Balbo eine hervorragende Lösung gefunden zu haben."

"Luis verfügt über eine sehr gute Dynamik und Offensivdrang, ist mit seinen jungen Jahren bereits A-Teamspieler seines Landes und konnte in Italien schon erste Erfahrungen in einer absoluten Top-Liga sammeln. Wir freuen uns, dass sich Luis für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn schon bald in Aktion zu sehen", so Parensen weiter.

"Mit diesem Transfer setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der ausgerufenen Strategie der drei Säulen, in der wir neben Achsenspielern sowie den besten Spielern unserer eigenen Jugend auch internationale Toptalente zum SK Sturm holen", sagt der Deutsche abschließend.

Balbo machte sich bei Christensen schlau

Balbo selbst freut sich ebenfalls über den Transfer. Vorher suchte er noch Rat bei Oliver Christensen, der vergangene Saison per Leihe für Sturm tätig war.

"Ich habe von Oliver Christensen nur Gutes über Sturm als Klub und die Stadt Graz gehört, dementsprechend leicht ist mir die Entscheidung gefallen, hierher zu wechseln", so Balbo.

Der Venezuelaner weiter: "Sturm ist ein richtig ambitionierter Klub – ebenso wie ich es als Spieler bin –, wird auch im Herbst wieder in Europa spielen und ist bekannt dafür, jungen Spielern eine Chance zu geben. Ich freue mich, so schnell wie möglich mit dem Team am Platz loslegen zu können!“