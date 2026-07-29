Austria holt Legende Markus Suttner zurück

Markus Suttner kehrt zur Wiener Austria zurück!

Der 39-Jährige wird künftig als Individualtrainer in der Akademie der Violetten sein und dort Talente unterstützen.

Als echte Austria-Legende bringt der Defensivmann viel Erfahrung mit. Neben 318 Pflichtspielen im Dress der Veilchen sowie 77 für deren Zweitvertretung kann Suttner auch geballte internationale Routine vorweisen.

"Wird einen wertvollen Beitrag leisten"

So absolvierte er für den FC Ingolstadt sowie Fortuna Düsseldorf insgesamt 76 Partien in der deutschen Bundesliga. Für Brighton & Hove Albion lief er zudem 14 Mal in der Premier League auf. 2013/14 spulte er mit der Austria zudem sechs Spiele in der UEFA Champions League ab.

"Es freut mich, dass wir mit Markus Suttner eine Austria-Legende als Individualtrainer gewinnen konnten. Das Thema Individualisierung und das Arbeiten in Positionsgruppen soll im Rahmen der Spielerentwicklung noch stärker in den Fokus rücken. Hier wird Sutti einen wertvollen Beitrag leisten", so Akademieleiter Manuel Takacs.