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WAC zieht Nachwuchstalent zu Profis hoch

Michael Schweiger war zuletzt Kapitän der zweiten Mannschaft der Wolfsberger in der Regionalliga. Nun unterschreibt er seinen ersten Profivertrag.

WAC zieht Nachwuchstalent zu Profis hoch Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der WAC hat mit Michael Schweiger einen jungen defensiven Mittelfeldspieler von den Amateuren zu den Profis befördert.

Der 20-Jährige, der seine gesamte Ausbildung bei den Wolfsbergern absolvierte, war zuletzt Kapitän der zweiten Mannschaft des WAC in der Regionalliga. Nun darf er den nächsten Schritt gehen und unterschreibt seinen ersten Profivertrag beim Bundesligisten.

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