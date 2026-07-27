WAC zieht Nachwuchstalent zu Profis hoch

Der WAC hat mit Michael Schweiger einen jungen defensiven Mittelfeldspieler von den Amateuren zu den Profis befördert.

Der 20-Jährige, der seine gesamte Ausbildung bei den Wolfsbergern absolvierte, war zuletzt Kapitän der zweiten Mannschaft des WAC in der Regionalliga. Nun darf er den nächsten Schritt gehen und unterschreibt seinen ersten Profivertrag beim Bundesligisten.

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