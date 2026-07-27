NEWS

Salzburg-Talent Sulzbacher wechselt in die Niederlande

Nach über zehn Jahren bei den "Bullen" zieht der Mittelfeldspieler weiter in die Eredivisie.

Salzburg-Talent Sulzbacher wechselt in die Niederlande Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Valentin Sulzbacher verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt in die Niederlande.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei Erstligist Excelsior Rotterdam einen Dreijahresvertrag.

Für den Oberösterreicher ist es ein Abschied nach über zehn Jahren bei den "Bullen". Insgesamt spielte er acht Mal für die Kampfmannschaft von Salzburg und 36 Mal für Kooperationsklub Liefering.

Salzburg-Geschäftsführer Marcus Mann sagt: "Valentin hat sich über die Jahre aus unserem eigenen Nachwuchs heraus gut entwickelt. Jetzt hat er sich entschlossen, einen neuen Karriereschritt zu machen. Darüber freuen wir uns und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere!"

Dopplereffekt: So sieht Salzburgs neues Heimtrikot aus

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

WAC statt Austria! ÖFB-Stürmer-Hoffnung hat sich entschieden

WAC statt Austria! ÖFB-Stürmer-Hoffnung hat sich entschieden

Bundesliga
40
Red Bull Salzburg an 17-jährigem A-Nationalspieler dran

Red Bull Salzburg an 17-jährigem A-Nationalspieler dran

Bundesliga
9
Salzburg schielt offenbar auf norwegisches Toptalent

Salzburg schielt offenbar auf norwegisches Toptalent

Bundesliga
67
SK Rapid spricht offenbar mit schwedischem Nationalspieler

SK Rapid spricht offenbar mit schwedischem Nationalspieler

Bundesliga
36
WAC zieht Nachwuchstalent zu Profis hoch

WAC zieht Nachwuchstalent zu Profis hoch

Bundesliga
Das ist der Meister-Favorit der Bundesliga-Trainer

Das ist der Meister-Favorit der Bundesliga-Trainer

Bundesliga
40
Geheimer Test! Tabakovic trifft bei Salzburg-Remis

Geheimer Test! Tabakovic trifft bei Salzburg-Remis

Bundesliga
66

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Liefering Valentin Sulzbacher Marcus Mann Transfermarkt Excelsior Rotterdam Eredivisie