Salzburg-Talent Sulzbacher wechselt in die Niederlande

Valentin Sulzbacher verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt in die Niederlande.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei Erstligist Excelsior Rotterdam einen Dreijahresvertrag.

Für den Oberösterreicher ist es ein Abschied nach über zehn Jahren bei den "Bullen". Insgesamt spielte er acht Mal für die Kampfmannschaft von Salzburg und 36 Mal für Kooperationsklub Liefering.

Salzburg-Geschäftsführer Marcus Mann sagt: "Valentin hat sich über die Jahre aus unserem eigenen Nachwuchs heraus gut entwickelt. Jetzt hat er sich entschlossen, einen neuen Karriereschritt zu machen. Darüber freuen wir uns und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere!"