SK Rapid spricht offenbar mit schwedischem Nationalspieler

Mit einem 3:0-Erfolg beim SV Wienerberg im UNIQA ÖFB Cup startete Rapid nach dem Europacup auch erfolgreich in die nationale Pflichtspielsaison.

Rapid weiter: "Die Headline ist 'Job erledigt!'" >>>

In der Qualifikation für die UEFA Conference League hat man in Runde zwei gegen den andorranischen Klub FC Santa Coloma nach einem 3:1 auswärts beste Chancen im Rückspiel (Mittwoch, 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Sollten sich die Wiener für die Ligaphase qualifizieren, könnte es zu einem breiteren Kader kommen.

Gespräche mit Schweden

Für das zentrale Mittelfeld spricht der Klub jetzt laut dem schwedischen Medium "Sportbladet" mit Kevin Ackermann (25).

Der Schwede ist nach einem Engagement im heimischen Oberhaus bei Brommapojkarna derzeit ohne Vertrag. Neben Rapid haben dem Bericht zufolge auch andere Klubs Interesse, speziell aus Italien. Die Wiener werden allerdings als einziger Verein namentlich genannt.

Ackermann ist einmaliger schwedischer Teamspieler, feierte sein einziges Länderspiel im Jänner 2024 gegen Estland.

Spielte nur in Schweden

In seiner Profikarriere spielte er ausschließlich in Schweden, lief auch für BK Häcken und Örgryte IS auf.

Er kommt auf 62 Einsätze im schwedischen Oberhaus und 62 Partien in der zweiten Liga des Landes. Der Marktwert des 1,78-Meter-Manns beläuft sich auf 700.000 Euro, aufgrund seiner Situation wäre er aber ablösefrei zu haben.