Red Bull Salzburg an 17-jährigem A-Nationalspieler dran

Der FC Red Bull Salzburg wird immer wieder mit Talenten des Weltfußballs in Verbindung gebracht. Die letzte Spur führte nach Norwegen >>>

Laut eines Berichts von "ESPN" interessieren sich die Salzburger jetzt für Tadiwa Chakuchichi (17) von Scottland FC (Simbawe).

Der Flügelspieler debütierte bereits im Dezember 2025 als 16-Jähriger für das A-Team von Simbawe und war damit der jüngste Spieler beim Afrika-Cup.

Deal frühestens 2027 möglich

Dem Bericht zufolge sei der Spieler im April 2026 auch in Salzburg zum Probetraining gewesen, es gebe großes Interesse am Spieler.

Ähnlich konkret wie zu Salzburg sei die Spur zu Nottingham Forest. Auch der Klub des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner denke an den Teenager.

Ein Deal in diesem Sommer ist aber aufgrund seines Alters ausgeschlossen. Chakuchichi wird am 1. Juni 2027 18 Jahre alt, erst dann könnte einer der beiden Klubs zuschlagen.