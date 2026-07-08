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Transfer-Update: Neuzugang bei der Austria, Ballo vor Wechsel

Die "Veilchen" verpflichten einen neuen Defensivspieler. Währenddessen soll der Transfer von Thierno Ballo ins Ausland kurz vor dem Abschluss stehen.

Transfer-Update: Neuzugang bei der Austria, Ballo vor Wechsel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Mittwoch, dem 8. Juli, war auf dem österreichischen Transfermarkt durchaus einiges los.

LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Wechsel und Ereignisse am Transfermarkt.

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