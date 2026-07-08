Transfer-Update: Neuzugang bei der Austria, Ballo vor Wechsel
Die "Veilchen" verpflichten einen neuen Defensivspieler. Währenddessen soll der Transfer von Thierno Ballo ins Ausland kurz vor dem Abschluss stehen.
Am Mittwoch, dem 8. Juli, war auf dem österreichischen Transfermarkt durchaus einiges los.
LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Wechsel und Ereignisse am Transfermarkt.
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