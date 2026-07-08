Transfer-Update: Neuzugang bei der Austria, Ballo vor Wechsel

Am Mittwoch, dem 8. Juli, war auf dem österreichischen Transfermarkt durchaus einiges los.

LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Wechsel und Ereignisse am Transfermarkt.

ADMIRAL Bundesliga:

SV Ried hat zwei Testspieler zu Gast

Nach starker WM: Zieht es Alex Schlager in die Wüste?

Nach Harakate: Auch australischer WM-Starter könnte GAK verlassen

Millionenablöse: Ballo-Transfer vor Abschluss

Ex-Austrianer vor Rückkehr nach Österreich

Fix! Austria Wien verpflichtet neuen Innenverteidiger

Rapid: Wird Marokkaner der Ersatz für Amane?

ADMIRAL 2. Liga

Nächster Neuzugang: BW Linz holt Stürmer aus Augsburg

LigaZwa-Aufsteiger schnappt bei Bregenz zu