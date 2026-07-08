SV Ried hat zwei Testspieler zu Gast

Fünf Neuverpflichtungen hat die SV Ried bereits getätigt, damit sind die Transferaktivitäten der Innviertler aber nicht vorüber.

Mit Akil Watts und Lazola Maku trainieren aktuell zwei Testspieler bei den Oberösterreichern mit. Das berichten die "OÖN".

Der 26-jährige Watts stammt aus den USA und ist seit Anfang des Jahres vereinslos. Zuvor stand er insgesamt vier Jahre bei St. Louis City unter Vertrag, dort absolvierte der Rechtsverteidiger 57 MLS-Spiele.

Maku ist sieben Jahre jünger und kommt aus Südafrika, der defensive Mittelfeldspieler hat unlängst auch beim FC Wacker Innsbruck mittrainiert. Der Zweitliga-Aufsteiger entschied sich jedoch gegen eine Verpflichtung des 19-Jährigen, der in seiner Heimat beim Siwelele Football Club unter Vertrag steht.