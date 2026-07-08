LigaZwa-Aufsteiger schnappt bei Bregenz zu

Der ASK Voitsberg sichert sich die Dienste von Johannes Schriebl.

Wie der Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga am Dienstag verkündet, kommt der defensive Mittelfeldspieler (24) ablösefrei von Neo-Ligakonkurrent Schwarz-Weiß Bregenz.

Bei den Vorarlbergern war der gebürtige Oberwarter mit keinem neuen Vertrag ausgestattet worden.

Über 60 Spiele in 2. Liga

Sportdirektor Sebastian Szvetits: "Johannes ist für unsere Kader- und Matchplanung enorm wertvoll, neben der 6er-Position deckt er zusätzlich alle drei Innenverteidiger-Positionen ab. Zusätzlich hat Johannes schon reichlich Zweitliga-Erfahrung gesammelt, was für unser junges Team ein wichtiger Faktor ist."

Der in der AKA Burgenland ausgebildete Schriebl spielte für den SV Lafnitz und Bregenz bereits 62 Mal in der 2. Liga.

In der abgelaufenen Spielzeit kam er für Bregenz wettbewerbsübergreifend auf 20 Einsätze, in denen er ein Mal traf und assistierte.