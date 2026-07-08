NEWS

LigaZwa-Aufsteiger schnappt bei Bregenz zu

Die Weststeirer rüsten sich weiter für die LigaZwa-Rückkehr. Ein weiterer Neuzugang kommt aus Vorarlberg.

LigaZwa-Aufsteiger schnappt bei Bregenz zu Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der ASK Voitsberg sichert sich die Dienste von Johannes Schriebl.

Wie der Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga am Dienstag verkündet, kommt der defensive Mittelfeldspieler (24) ablösefrei von Neo-Ligakonkurrent Schwarz-Weiß Bregenz.

Bei den Vorarlbergern war der gebürtige Oberwarter mit keinem neuen Vertrag ausgestattet worden.

Über 60 Spiele in 2. Liga

Sportdirektor Sebastian Szvetits: "Johannes ist für unsere Kader- und Matchplanung enorm wertvoll, neben der 6er-Position deckt er zusätzlich alle drei Innenverteidiger-Positionen ab. Zusätzlich hat Johannes schon reichlich Zweitliga-Erfahrung gesammelt, was für unser junges Team ein wichtiger Faktor ist."

Der in der AKA Burgenland ausgebildete Schriebl spielte für den SV Lafnitz und Bregenz bereits 62 Mal in der 2. Liga.

In der abgelaufenen Spielzeit kam er für Bregenz wettbewerbsübergreifend auf 20 Einsätze, in denen er ein Mal traf und assistierte.

Mehr zum Thema

Ehemaliger US-Nationalspieler heuert in 2. Liga an!

Ehemaliger US-Nationalspieler heuert in 2. Liga an!

2. Liga
Young Violets holen Verteidiger von Liefering

Young Violets holen Verteidiger von Liefering

2. Liga
34
SV Ried verlängert mit Abwehrtalent und verleiht ihn in 2. Liga

SV Ried verlängert mit Abwehrtalent und verleiht ihn in 2. Liga

Bundesliga
Vienna holt Offensivmann aus Frankreich

Vienna holt Offensivmann aus Frankreich

2. Liga
5
Transfer-Update: Ankunft und Abschied in Graz

Transfer-Update: Ankunft und Abschied in Graz

Bundesliga
Ex-Admiraner steht vor Unterschrift bei spanischem Topklub

Ex-Admiraner steht vor Unterschrift bei spanischem Topklub

International
5
Austria Wien buhlt um Abwehrspieler mit Millionen-Marktwert

Austria Wien buhlt um Abwehrspieler mit Millionen-Marktwert

Bundesliga
19

Kommentare

2. Liga Fußball ASK Voitsberg SW Bregenz Transfermarkt