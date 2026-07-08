Für Peter Strubl ist der Fußball die schönste Nebensache der Welt. Eine Herzensangelegenheit quasi.

Sein Herz schlägt seit Kindheitstagen für die Wiener Austria, Toni Polster war sein großes Idol. Bei einem Medizincheck stellten die Ärzte eine Auffälligkeit am Herzen des Nachwuchsstürmers fest und er musste seine Schuhe an den Nagel hängen.

Seither lebt er den Sport auf der Tribüne und vor dem TV-Schirm. "Für mich gibt es nur die Austria, dann lange nichts. Dann kommt Österreichs Nationalteam und wenn der ÖFB nicht mehr im Bewerb ist, drücke ich immer England die Daumen."

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Peter Strubl aus Sicht eines Fans über die WM in Übersee, erklärt, was ihm bei seiner Austria gefällt und was er nicht so optimal findet.