FAK-Fan am Ogris-Stammtisch: "Ich drücke für England die Daumen!"
Er war einst Nachwuchsstürmer und in der Fußball-Akademie in Hollabrunn eine fixe Größe. Jetzt ist er Edelfan der Violetten und spricht über seine Eindrücke der WM:
von Peter Rietzler
Für Peter Strubl ist der Fußball die schönste Nebensache der Welt. Eine Herzensangelegenheit quasi.
Sein Herz schlägt seit Kindheitstagen für die Wiener Austria, Toni Polster war sein großes Idol. Bei einem Medizincheck stellten die Ärzte eine Auffälligkeit am Herzen des Nachwuchsstürmers fest und er musste seine Schuhe an den Nagel hängen.
Seither lebt er den Sport auf der Tribüne und vor dem TV-Schirm. "Für mich gibt es nur die Austria, dann lange nichts. Dann kommt Österreichs Nationalteam und wenn der ÖFB nicht mehr im Bewerb ist, drücke ich immer England die Daumen."
Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Peter Strubl aus Sicht eines Fans über die WM in Übersee, erklärt, was ihm bei seiner Austria gefällt und was er nicht so optimal findet.
Warum er wie auch Andy Ogris davon überzeugt ist, dass Frankreich am Ende den Titel holt und Stephan Helm aktuell der richtige Trainer für seine Violetten ist, verraten die beiden in der 190. Episode am LAOLA1-Stammtisch presented by ImmoScout24 (Video und Podcast).