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Alex Schlager verlässt Salzburg wohl ablösefrei!

Die "Bullen" streichen für den ÖFB-Teamgoalie offenbar keine Ablöse ein, dabei hat Schlager noch ein Jahr Vertrag.

Alex Schlager verlässt Salzburg wohl ablösefrei! Foto: © IMAGO / Yigit Örme
Textquelle: © LAOLA1
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Der Wechsel von Alexander Schlager (30) in Richtung Bremen ist so gut wie fix.

ÖFB-Torhüter Alex Schlager vor Wechsel in die deutsche Bundesliga >>>

Das berichtet das Werder-nahe Medium "Deichstube". Demnach sei zwischen den Bremern und Red Bull Salzburg eine Einigung in allen Punkten erzielt worden. Medizincheck und Vertragsunterzeichnung sollen zeitnah folgen.

Trotz Vertrag keine Ablöse

Wie das Medium außerdem schreibt, verlässt Schlager die "Bullen" sogar ablösefrei - trotz eines gültigen Vertrags bis 2027.

Der Goalie stand 30 Mal im Tor des ÖFB-Teams und kommt insgesamt auf 241 Bundesliga-Einsätze.

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