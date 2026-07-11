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WAC gibt Stürmer nach Belgien ab

Der Kenianer wechselte erst im vergangenen Sommer ins Lavanttal. Nun wird er vorerst verliehen.

WAC gibt Stürmer nach Belgien ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach nur einem Jahr verlässt Ryan Ogam den Wolfsberger AC wieder.

Der Kenianer, der vergangenen Sommer aus seiner Heimat ins Lavanttal wechselte, geht vorerst per Leihe zum RFC Lüttich. Zudem besitzt der belgische Zweitligist eine Kaufoption für den 21-Jährigen.

Insgesamt kann Ogam auf eine eher durchwachsene Zeit in Kärnten zurückblicken. Er kam nur zwei Mal im Trikot der "Wölfe" zum Einsatz. Seit Oktober war er nicht einmal mehr im Kader der Profis.

Die 10 Rekord-Verkäufe des Wolfsberger AC

#10 - Marcel Ritzmaier
#9 - Michael Sollbauer

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