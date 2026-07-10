Fix! Red Bull Salzburg verliert Alexander Schlager an Werder

Alexander Schlager (30) verlässt den FC Red Bull Salzburg.

Wie die "Bullen" mitteilen, schließt sich der ÖFB-Teamgoalie dem SV Werder Bremen an. Beim deutschen Bundesligisten unterschreibt der 30-Jährige bis Sommer 2029.

Dem Vernehmen nach kassierte Salzburg keine Ablöse für Schlager, der 2023 ebenso ablösefrei vom LASK in die Mozartstadt wechselte (mehr dazu >>>).

Abschied ohne Titel

113 Spiele absolvierte Schlager in drei Jahren für die "Bullen", nur beim LASK stand er noch öfter im Tor. 2023/24 wurde der 30-fache Teamspieler außerdem als Torhüter der Saison ausgezeichnet.

Einen Titel konnte Schlager mit Salzburg in dieser Zeit aber nicht gewinnen. Am Ende stehen zwei Vizemeisterschaften sowie zwei Halbfinals und ein Viertelfinale im ÖFB-Cup.

Schlager kommt nach dem Trainingslager

In einem Statement sagt Schlager: "Ich möchte mich für die gemeinsame Zeit von Herzen bedanken. Auch wenn die letzten drei Jahre sportlich anders verlaufen sind, als wir es uns alle erhofft haben, durfte ich mir hier bei meinem Heimatklub einen Kindheitstraum erfüllen. Auf mich wartet jetzt die deutsche Bundesliga, aber ich werde den Weg des FC Red Bull Salzburg weiter fest verfolgen und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Ich wünsche dem Klub, der Mannschaft und dem gesamten Umfeld nur das Beste für die Zukunft!“

Peter Niemayer, Leiter des Profifußballs bei Werder, sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwart-Team in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird. Das war bei den Überlegungen auf dieser Position unser Wunsch. Er wird wie alle WM-Fahrer nach unserem Trainingslager im Zillertal zum Team stoßen."