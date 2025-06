Transfer-Update: Ein Knipser wechselt den Wiener Bezirk

Die Saison in der ADMIRAL Bundesliga ist zu Ende, die Gerüchteküche wird angeheizt, am Transfermarkt gibt es immer mehr Wechsel zu vermelden. Auch am 3. Juni hat sich einiges getan.

LAOLA1 hat die wichtigsten Transfer-News des Tages für euch gesammelt:

ADMIRAL Bundesliga:

Verliert Rapid Goalie Hedl? "Es gibt Gespräche". Hier nachlesen >>>

Austria Wien präsentiert Sommerneuzugang. Hier nachlesen >>>

Salzburg-Talent soll vor Leihe zu Ausbildungsverein stehen. Hier nachlesen >>>

Deal vor Abschluss: WAC schnappt sich Wunschlösung. Hier nachlesen >>>

Offiziell: Duo verlässt TSV Hartberg. Hier nachlesen >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Sturm bindet Mittelfeldtalent langfristig. Hier nachlesen >>>

Ex-Rapidler dürfte es in die Niederlande ziehen. Hier nachlesen >>>

Vienna stattet vier Youngsters mit Profiverträgen aus. Hier nachlesen >>>