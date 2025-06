Talent Luca Weinhandl bleibt dem SK Sturm Graz auch in den kommenden Jahren erhalten. Das verkünden die Steirer am Montag.

Der rot-weiß-rote Nachwuchsnationalspieler kickt seit 2015 in der Jugend des österreichischen Meisters.

In der vergangenen Saison durfte der zentrale Mittelfeldspieler bereits Erfahrung bei Sturms Zweitvertretung in der ADMIRAL 2. Liga sowie in der UEFA Youth League sammeln.

"Luca Weinhandl ist ein außergewöhnlich talentierter junger Spieler, der für sein Alter schon extrem reif ist, enorme körperliche Qualitäten mitbringt, aber auch fußballerisch schon sehr weit in seiner Entwicklung ist. Durch seine starken Leistungen in der UEFA Youth League und bei Sturm II hat er sich in den Fokus von Vereinen aus internationalen Topligen gespielt. Deshalb sind wir sehr stolz und froh, dass sich Luca entschieden hat, in Graz zu bleiben und den SK Sturm als perfekten Klub sieht, seine Entwicklung weiter voranzutreiben", sagt Geschäftsführer Sport Michael Parensen über den 16-Jährigen.

