Der First Vienna FC 1894 stattet vier Youngsters mit ihren ersten Profiverträgen aus!

Wie die Döblinger am Dienstag vermelden, erhalten Moritz Troindl, Louis Birkhahn, Felix Nagele und Santino Pistrol langfristige Arbeitspapiere - allesamt sind bis 2028 gültig. Das Quartett soll in der kommenden Saison fixer Bestandteil des Profikaders sein.

Troindl ist ein 17-jähriger Torwart, der in seiner Jugend für den SC Simmering und anschließend für den SK Rapid kickte. Er nimmt die Rolle als dritter Keeper ein.

Der ebenfalls 17-jährige Pistrol ist in der Verteidigung beheimatet und kam nach den Stationen Wiener Sport-Club und Hellas Kagran in den 19. Wiener Gemeindebezirk.

Nagele, ein 18-jähriger Mittelfeldspieler, stammt aus der Jugend der Vienna und stand in der abgelaufenen Spielzeit bereits im Profikader der Blau-Gelben.

Der älteste im Bunde ist der 19-jährige Stürmer Birkhahn. Über den FC Stadlau und den SK Rapid stieß er zu den Döblingern und konnte in der vergangenen Spielzeit in der Wiener Stadtliga mit 15 Treffern in 24 Spielen überzeugen.

