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Klagenfurt atmet auf: Transfersperre wurde aufgehoben

Der Kärntner Klub kann damit seine Kaderplanung im Profi- und Nachwuchsbereich abschließen.

Klagenfurt atmet auf: Transfersperre wurde aufgehoben Foto: © GEPA
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Austria Klagenfurt erreichen gute Nachrichten.

Die von der FIFA verhängte Transfersperre wurde aufgehoben, damit können die noch offenen personellen Themen sowohl in der Kampfmannschaft als auch im Nachwuchsbereich abgeschlossen werden.

"Mit der offiziellen Aufhebung der Transfersperre haben wir jetzt die notwendige Planungssicherheit, um die letzten Bausteine für die kommende Saison zu setzen. Das betrifft nicht nur unsere Kampfmannschaft, sondern auch den gesamten Nachwuchsbereich", sagt Austria-Hauptgesellschafter Zeljko Karajica.

"Wir können die offenen Themen nun konsequent abschließen und unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen“, ergänzt er.

Die Kärntner werden die kommende Saison nach dem Zwangsabstieg aus der ADMIRAL 2. Liga in der Regionalliga Süd bestreiten.

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