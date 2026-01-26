Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Nach den Ausfällen von Claudy Mbuyi und Louis Schaub befindet sich der SK Rapid derzeit auf Stürmersuche.

Dabei wurden bereits Jusuf Erabi (Genk) und Georgios Koutsias (Lugano) mit den Wiener in Verbindung gebracht.

Im schwedischen Medium "Expressen" ist jetzt von einem weiteren Kandidaten die Rede, den man hierzulande gut kennt. Demnach gebe es vonseiten des SK Rapids Interesse, Ousmane Diawara vom SCR Altach in die Bundeshauptstadt zu lotsen.

Altach will Diawara nicht abgeben

Neben dem Tabellensiebten der ADMIRAL Bundesliga sollen auch zwei dänische Klubs den 26-Jährigen am Zettel haben.

Nach Informationen von LAOLA1 bleibt der Schwede Altach aber erhalten. Zwar gab es immer wieder Anfragen für den Stürmer, die Vorarlberger möchten ihn aber nicht abgeben. Diawara verbuchte in der laufenden Saison in bisher 17 Spielen sechs Treffer und einen Assist.

Im Jänner 2024 verpflichtete Altach den Angreifer von Landskrona BoIS. Im Herbst 2024 wurde Diawara zu KuPS (Finnland) verliehen. Für die Vorarlberger erzielte Diawara in 36 Spielen sieben Treffer und zwei Assists.