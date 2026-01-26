Ansakonferenz
Wer wird der neue Rapid-Stürmer?
Grün-Weiß sucht einen Neuner: Die Ansakonferenz durchleuchtet die Gerüchteküche und die Done Deals der ADMIRAL Bundesliga.
Wer kommt, wer geht?
Die Ansakonferenz blickt in einer neuen Episode auf die heißesten Gerüchte am Transfermarkt. Klar ist: Rapid sucht einen neuen Mittelstürmer – doch welche Namen passen wirklich ins grün-weiße Profil?
Hannes und Patrick ordnen die Stürmersuche ein, diskutieren mögliche Kandidaten und werfen außerdem einen Blick auf die Transferaktivitäten der Wiener Austria und des LASK – inklusive aktueller Done Deals aus der ADMIRAL Bundesliga.
