Wer kommt, wer geht?

Die Ansakonferenz blickt in einer neuen Episode auf die heißesten Gerüchte am Transfermarkt. Klar ist: Rapid sucht einen neuen Mittelstürmer – doch welche Namen passen wirklich ins grün-weiße Profil?

Hannes und Patrick ordnen die Stürmersuche ein, diskutieren mögliche Kandidaten und werfen außerdem einen Blick auf die Transferaktivitäten der Wiener Austria und des LASK – inklusive aktueller Done Deals aus der ADMIRAL Bundesliga.

Hier ansehen: