Ansakonferenz

Wer wird der neue Rapid-Stürmer?

Grün-Weiß sucht einen Neuner: Die Ansakonferenz durchleuchtet die Gerüchteküche und die Done Deals der ADMIRAL Bundesliga.

Kommentare

Wer kommt, wer geht?

Die Ansakonferenz blickt in einer neuen Episode auf die heißesten Gerüchte am Transfermarkt. Klar ist: Rapid sucht einen neuen Mittelstürmer – doch welche Namen passen wirklich ins grün-weiße Profil?

Hannes und Patrick ordnen die Stürmersuche ein, diskutieren mögliche Kandidaten und werfen außerdem einen Blick auf die Transferaktivitäten der Wiener Austria und des LASK – inklusive aktueller Done Deals aus der ADMIRAL Bundesliga.

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

LIVE im Stream: Die Sportdirektoren Auftakt-PK der Bundesliga

LIVE im Stream: Die Sportdirektoren Auftakt-PK der Bundesliga

Bundesliga
Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Bundesliga
37
Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?

Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?

Bundesliga
9
Transfer-Update: Austria und Salzburg rüsten sich für die Zukunft

Transfer-Update: Austria und Salzburg rüsten sich für die Zukunft

Bundesliga
4
Austria Wien schnappt sich wohl nächstes Liefering-Talent

Austria Wien schnappt sich wohl nächstes Liefering-Talent

2. Liga
Transfer-Update: FAK kann Shootingstar binden

Transfer-Update: FAK kann Shootingstar binden

Bundesliga
3
Rapid bindet U17-Vizeweltmeister

Rapid bindet U17-Vizeweltmeister

2. Liga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LAOLA1+ Ansakonferenz LASK SK Rapid Wien FK Austria Wien SCR Altach Gerüchteküche Transfermarkt Sanel Saljic Ousmane Diawara Xavier Mbuyamba Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch Johannes Moser Florian Hofmann Markus Katzer Sport-Talk Johannes Hoff Thorup