Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?

Vor der Winterpause setzte der LASK zu einem Erfolgslauf an. Unter Cheftrainer Didi Kühbauer gab es noch keine Niederlage, hinter Red Bull Salzburg lauern die Oberösterreicher auf Platz zwei der ADMRIAL Bundesliga.

Jetzt wird mit Lukas Jungwirth der Stammtorhüter mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Laut "kicker" beschäftigt sich der Schweizer Meister FC Basel mit dem Österreicher. Der 21-Jährige ist seit dem Abgang von Tobias Lawal (Genk) im Sommer die Nummer eins der Athletiker.

Hitz vor Abschied

Zur Saison 2026/27 wird Marwin Hitz Basel verlassen, entsprechend wird nach einem Nachfolger gesucht. Dabei werden insgesamt sieben weitere Kandidaten genannt. Neben Inter-Goalie Yann Sommer sollen auch zwei ehemalige Keeper des FC Red Bull Salzburg infrage kommen. Philipp Köhn (AS Monaco) und Jonas Krumrey (Holstein Kiel) kommen demnach ebenso infrage.