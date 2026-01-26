Fix: Austria Wien schnappt sich Talent aus dem "Bullenstall"

Am Sonntag verkündete die Wiener Austria den Transfer von U17-Vizeweltmeister Florian Hofmann von der Red Bull Akademie in Salzburg im Sommer (HIER nachlesen >>>).

Jetzt folgt der nächste Mann, der am Saalachspitz ausgebildet wurde. Wie zuerst die "Sky"-Journalisten Eric Niederseer und Johannes Brandl berichteten und LAOLA1-Informationen bestätigten, zieht es Marco Brandt vom FC Liefering zur Austria.

Neun Zweitligaspiele

In Wien wird der 19-Jährige vorerst bei den Young Violets in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen. Brandt absolvierte bisher neun Spiele für Liefering in LigaZwa.

Achtmal lief der 19-Jährige für Nachwuchsnationalteams des ÖFB (U18 und U19) auf. Jetzt zieht es den Mittelstürmer in die Bundeshauptstadt. In der Saison 2023/24 wurde der Deutsch-Österreicher mit 19 Treffern Torschützenkönig in der U18-ÖFB-Jugendliga.

Informationen zur Vertragslaufzeit gab die Wiener Austria nicht bekannt. Laut "Sky"-Reporter Johannes Brandl unterschreibt der neue Mann bis 2028.

Wagner lobt Tempo und Dynamik

"Ich freue mich sehr, hier zu sein! Durch die Gespräche mit den Verantwortlichen – insbesondere mit dem Trainer – hatte ich sofort ein sehr gutes Gefühl. Für mich ist es das erste Mal, dass ich weiter weg von daheim wohne, daher möchte ich hier erstmal gut ankommen, die Stadt, Mannschaft und Trainerteam kennenlernen. Mein Ziel ist es, mich gut zu integrieren und möglichst viele Spielminuten zu sammeln", freut sich Marco Brandt auf seine neue Aufgabe.

"Mit Marco Brandt konnten wir einen weiteren jungen Österreicher verpflichten. Er verfügt über viel Potenzial und soll die Offensive der Young Violets durch sein Tempo und seine Dynamik verstärken. Wir freuen uns, dass er bereits ab Winter fix bei uns ist und sich dadurch an das Umfeld und seine neuen Kollegen gewöhnen kann", so Sportdirektor Michael Wagner.