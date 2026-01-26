Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe

Der Wechsel von Austria-Juwel Ifeanyi Ndukwe zum FC Liverpool ist unter Dach und Fach.

Der englische Rekordmeister sichert sich die Kaufoption auf den 17-jährigen Abwehrspieler, kann diese bis Juni 2026 ziehen. Liverpool selbst schreibt auf seiner Homepage, dass Ndwuke "vorbehaltlich der internationalen Freigabe" kommt.

Da englische Klubs keine Spieler unter 18 Jahren aus dem Ausland verpflichten dürfen, kann der Transfer offiziell erst nach dem 18. Geburtstag von Ndukwe finalisiert werden. Dieser steht am 3. März an.

Sollte der Transfer dann final über die Bühne gehen, wird wiederum ein langfristiger Vertrag für Ndukwe bei Liverpool gültig.

Das Frühjahr wird der ÖFB-U17-Vizeweltmeister noch in Wien-Favoriten verbringen, im Sommer soll es dann an die Anfield Road gehen, wo er zunächst Teil der U21-Mannschaft wird.

"Ein Traum geht in Erfüllung"

"Mit dem Transfer zu Liverpool geht für mich ein Traum in Erfüllung", sagt der Verteidiger. Er wolle sich künftig "mit den Besten der Welt messen."

Sportdirektor Michael Wagner erklärt: "Es ist eine große Anerkennung, dass einer der weltweit besten Fußballklubs an einem unserer Eigengewächse Interesse zeigt. Die Vereinbarung mit dem FC Liverpool ist so ausgestaltet, dass die Austria in jedem Szenario - unabhängig davon, ob die Option gezogen wird oder nicht - gut aussteigt. Für mich ist das eine klare Win-win-Situation für beide Klubs."

Grundsätzlich sei das Ziel aber, dass sich die eigenen Talente zunächst in der Kampfmannschaft etablieren und sich so für höhere Aufgaben empfehlen.

"In diesem Fall hat das Gesamtpaket - sowohl das Angebot des FC Liverpool an die Austria als auch die Perspektive für Ifeanyi Ndukwe -– für alle Beteiligten optimal gepasst", meint Wagner.

Viertteuerster Abgang der Klub-Historie

Die "Reds" bezahlen rund drei Millionen Euro Ablöse, dank diverser Boni könnte den "Veilchen" in Zukunft noch mehr Geld winken. Zudem hat der FAK eine ordentliche Weiterverkaufsbeteiligung ausverhandelt.

Ndukwe ist hinter Omer Damari (im Jänner 2015 für 7 Mio. zu RB Leipzig), Nacer Barazite (im Jänner 2012 für 4,5 Mio. zu Monaco) und Larry Kayode (im Sommer 2017 für 3,8 Mio. zu Man City) der viertteuerste Abgang in der Klub-Historie.

In einem Jahr von der Austria-U18 zum FC Liverpool

Der Wechsel nach Liverpool ist der vorläufige Höhepunkt einer unglaublichen Entwicklung.

Vor einem Jahr spielte der 1,98 Meter große Innenverteidiger noch in der U18 der Austria, wird im März 2025 zu den Young Violets in die Regionalliga Ost hochgezogen. Es folgen der Aufstieg in die ADMIRAl 2. Liga und die ersten Testspiel-Einsätze bei den Profis.

Im Herbst spielt Ndukwe sieben Mal für die Amateure, ist in der Kampfmannschaft immer wieder im Spieltagskader.

Aktuell weilt der Sohn einer Russin und eines Nigerianers mit den Profis im Trainingslager in Side, bereitet sich dort auf das Frühjahr in der ADMIRAL Bundesliga vor.

Dritter Österreicher bei den "Reds"

Ausschlaggebend für seinen rasanten Aufstieg war nicht zuletzt die U17-Weltmeisterschaft in Katar. Dort erreichte Österreich sensationell das Finale, der Austrianer war Leistungsträger und eines der Gesichter des Erfolgs.

Danach schwärmte Trainer-Ikone Arsene Wenger von ihm und war sich sicher, dass Ndukwe es in eine Top-5-Liga schaffen wird. Zudem sei er einer der besten Verteidiger, die er jemals in dem Alter gesehen habe.

Bei Liverpool ist Ndukwe ab Sommer nach Alexander Manninger und dem so tragisch verstorbenen Besian Idrizaj nicht nur der dritte Österreicher in der Vereins-Geschichte, sondern trifft auch auf sein großes Vorbild Virgil van Dijk.