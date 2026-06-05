SK Rapid bindet afrikanisches Talent

Der SK Rapid hat eine weitere Personalentscheidung in der zweiten Mannschaft getroffen und den Vertrag mit Ousmane Thiero verlängert.

Der 20-jährige Malier unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2028.

Entwicklungsschritt bei Rapid II

Thiero wechselte im September 2024 nach Hütteldorf und feierte am 29. November desselben Jahres sein Debüt für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga. Seitdem kam der Mittelfeldspieler bereits auf 25 Einsätze für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters.

Auch international ist der junge Mittelfeldakteur bereits im Einsatz gewesen: Für Mali absolvierte er bisher elf Spiele für die U17-Nationalmannschaft sowie drei Partien für die U23, in denen er jeweils einmal traf.

Lob von Katzer – Thiero fühlt sich wohl

Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des Talents: Thiero sorge "mit seiner Ruhe am Ball für viel Stabilität im Mittelfeld" und habe sich die Verlängerung entsprechend verdient.

Auch der Spieler selbst betont seine Zufriedenheit in Wien-Hütteldorf und sieht seine Zukunft weiterhin beim SK Rapid. Thiero wolle auch künftig sein Bestmögliches geben, um dem Klub sportlich zu helfen.