Verliert Altach Stammverteidiger Ingolitsch?

Bahnt sich beim SCR Altach ein Abgang an?

Wie "Sky Sport Austria" berichtet, steht der Verteidiger Sandro Ingolitsch vor dem Absprung. Sein Vertrag läuft aus, ein Angebot auf eine Verlängerung soll er nicht angenommen haben. Das nächste Ziel sei das Ausland.

Der 29-jährige Bruder von Sturm-Coach Fabio Ingolitsch durchlief diverse Jugendmannschaften bei Red Bull Salzburg, ehe er beim SKN St.Pölten Spielpraxis sammelte. 2023 wechselte er von Sturm Graz zum SCR Altach.

In der vergangenen Saison gelangen ihm bei 30 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga sechs Vorlagen und ein Tor. Insgesamt stand Ingolitsch in 88 Pflichtspielen für den Verein am Feld.