Blau-Weiß Linz schnappt sich Offensiv-Mann

Neuzugang beim FC Blau-Weiß Linz!

Jacob Collmann (25) kommt vom deutschen Regionalligisten FCA Walldorf an die Donau und unterschreibt für ein Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit. Der Mittelstürmer erzielte vergangene Saison in 24 Spieler der Regionalliga Südwest fünf Treffer.

"Mit Jacob bekommen wir ein Stürmerprofil, das wir so noch nicht haben. Durch sein Tempo und seinen Tiefgang sind wir im Sturm nun um eine Facette reicher", so Sportdirektor Christop Schößwendter.

Überzeugte als Testspieler

In einer Testwoche überzeugte der neue Mann. "Wir waren lange auf der Suche nach der letzten freien Position in unserem Angriff. Jacob war eine Woche bei uns im Training und zeigte sich auch im Testspiel gegen Roter Stern Belgrad. Von Beginn an haben mich sein Charakter, seine Körperlichkeit sowie die Geradlinigkeit, Härte und Tiefe in seinem Spiel beeindruckt", erklärt Cheftrainer Michael Köllner.

Die Linzer beendeten die Vorbereitung ungeschlagen und wollen nach dem Abstieg zurück in die ADMIRAL Bundesliga.