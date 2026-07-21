First Vienna FC verstärkt sich mit Offensiv-Mann aus dem Ruhrpott

Der First Vienna FC 1894 gibt am Dienstag den Wechsel von In-gyom Jung bekannt.

Der südkoreanische Offensivspieler kommt von der zweiten Mannschaft des deutschen Bundesligisten Schalke 04.

Über Umwege in den Ruhrpott

Jung startete seine fußballerische Karriere in seiner Heimat bei Bucheon United, ehe er 2017 den Sprung ins Ausland wagte. Er wechselte nach Deutschland zum Düsseldorfer SC 99.

In Düsseldorf wurde der große Stadtrivale auf den Rechtsfuß aufmerksam und verpflichtete Jung. Bei Fortuna Düsseldorf durchlief er alle Nachwuchsmannschaften bis zur U17.

Im Nachwuchs der Bundesligisten

Nach 17 Einsätzen in der U19-Bundesliga für Bayer Leverkusen, wechselte In-gyom Jung in die U23 von Borussia Mönchengladbach. In Gladbach scorte der Offensiv-Mann elf Mal in 47 Spielen in der Regionalliga-West.

Zuletzt war der 22-jährige Südkoreaner bei der zweiten Mannschaft von Schalke 04 unter Vertrag. Bei den "Knappen" kam Jung auf zehn Torbeteiligungen.

Hohe Erwartungen

"Mit In-gyom gewinnen wir einen technisch starken Offensivspieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Er wird uns Intensität, Zielstrebigkeit und eine hohe Dynamik bringen. Diese Variabilität wird unserem Offensivspiel zusätzliche Möglichkeiten geben", wird Sportdirektor Dieter Elsneg auf der Vereins-Homepage zitiert.

Auch der Spieler freut sich auf seine neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der Vienna. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt. Jetzt möchte ich mich schnell in die Mannschaft integrieren, hart arbeiten und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind."

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