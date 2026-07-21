Hartberg verpflichtet Cup-Held vom WAC

Angelo Gattermayer stürmt ab sofort für den TSV Hartberg!

Der 24-jährige unterschreibt bei den Steirern einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung. Sein Vertrag beim WAC wurde mit Ablauf der vergangenen Saison in der ADMIRAL Bundesliga nicht verlängert.

In der Saison 2025/26 ist Gattermayer in 28 Bundesligaspielen im Einsatz gewesen, erzielte dabei zwei Tore und steuerte zwei Assists bei. Trotz seines Abgangs wird er in den Geschichtsbüchern des WAC bleiben. 2025 erzielte er im Finale gegen seinen neuen Klub das Goldtor zum Cupsieg des WAC.

"Polyvalenter Spieler"

Cheftrainer Markus Schopp über den Stürmer: "Wir gewinnen einen Spieler, der in den letzten Saisonen sein großes Potenzial immer wieder bewiesen hat. Er ist in der Offensive polyvalent einsetzbar und bringt ein sehr wichtiges Spielerprofil mit, das uns im Offensivspiel noch flexibler machen wird."

Gattermayer selbst: "Der Verein hat sich seit der ersten Minute sehr viel Mühe gegeben und mir viel Wertschätzung gezeigt. Vor allem der Trainer Markus Schopp hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich für Hartberg entschieden habe. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Mannschaft einiges erreichen können, und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben mit Hartberg."