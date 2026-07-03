Testspielniederlage für die SV Ried

Die SV Ried verliert das zweite Testspiel unter Coach Mario Despotovic mit 2:4. Gegen den deutschen Drittligisten SSV Jahn Regensburg wurden zweimal 60 Minuten gespielt.

Die Rieder gehen in der 21. Minute nach einem Eckball durch Weissenbacher 1:0 in Führung und können ihre Führung in Minute 40 verdoppeln. Nach einem Stangenschuss von Rhodes steht Neo-Rieder Stefan Schwab richtig und kann den Abstauber zum 2:0 verwerten.

In der 47. und in der 60. Minute kann Regensburg jedoch, in einer verlängerten ersten Halbzeit, noch den Ausgleich erzielen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechseln beide Trainer ihre Mannschaften durch.

Die zweiten 60 Minuten verlaufen allerdings nicht so erfolgreich wie die ersten. Der deutsche Lucas Hermes trifft doppelt (104., 112.) und besiegelt damit den 2:4-Endstand.

Die nächsten beiden Testspiele der Oberösterreicher finden am 10. Juli gegen Istanbul Basaksehir in Peuerbach statt.