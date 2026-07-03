Sturm Graz holt im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung ein 2:2 gegen den slowakischen Erstligisten FC Kosice.

Die "Blackies" gehen durch ein Elfmeter-Tor von Jatta in Führung (17.), ein Eigentor von Youngster Bastian Maierhofer sorgt wenig später für den Ausgleich (22.).

Nach der Pause bringt Beganovic Sturm erneut in Führung (58.), doch Mateas gleicht in der Schlussphase aus (80.).

Damit holt die Ingolitsch-Elf im dritten Test den zweiten Sieg. Einem 5:0 über NS Mura vor einer Woche folgte eine deutlich 2:6-Niederlage am Dienstag gegen den ukrainischen Vizemeister LNZ Cherkasy.

Der nächste Test findet am 11. Juli (17 Uhr) gegen den japanischen Klub Sanfrecce Hiroshima statt.