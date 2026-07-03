LIVE-Stream: Testspiel LASK - Dynamo Kiew

Härtetest für den LASK!

Im dritten Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung misst sich der österreichische Doublesieger mit dem 17-fachen ukrainischen Meister Dynamo Kiew.

Am Freitag, dem 3. Juli um 17 Uhr in Peuerbach ist Ankick (im LIVE-Stream >>>). Das Spiel wird im 2 × 60-Minuten-Format ausgetragen.

Zwei Testspiele haben die Oberösterreicher bereits in dieser Saison absolviert. Gegen Zweitligist Hertha Wels und Bad Schallerbach gab es zwei Kantersiege.