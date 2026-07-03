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LIVE-Stream: Testspiel LASK - Dynamo Kiew

Im dritten Testspiel der Sommervorbereitung trifft der österreichische Doublesieger auf den 17-fachen ukrainischen Meister. Im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Härtetest für den LASK!

Im dritten Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung misst sich der österreichische Doublesieger mit dem 17-fachen ukrainischen Meister Dynamo Kiew.

Am Freitag, dem 3. Juli um 17 Uhr in Peuerbach ist Ankick (im LIVE-Stream >>>). Das Spiel wird im 2 × 60-Minuten-Format ausgetragen.

Zwei Testspiele haben die Oberösterreicher bereits in dieser Saison absolviert. Gegen Zweitligist Hertha Wels und Bad Schallerbach gab es zwei Kantersiege.

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