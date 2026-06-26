Austria Salzburg ärgert SV Ried im Testspiel
Im ersten Testspiel in der Sommervorbereitung laufen die Rieder früh einem Rückstand hinterher, kommen aber noch spät zum Ausgleich.
Die SV Ried hat im ersten Testgalopp in der Sommervorbereitung zur neuen ADMIRAL-Bundesliga-Saison ein Unentschieden geholt.
Austria Salzburg luchst den Oberösterreichern in Weibern ein 2:2 ab - dabei hat der Zweitligist zur Pause bereits mit 2:0 geführt.
Christian Gebauer bringt die Austria in Minute 10 vom Punkt in Front, Moritz Eder stellt nach einer halben Stunde die Zwei-Tore-Führung her.
Rieder kommen trotz 0:2-Pausenrückstand noch zum Ausgleich
Die Rieder, die in der Pause komplett durchwechseln, präsentieren sich in Halbzeit zwei deutlich offensiver, logische Folge ist der Anschlusstreffer: Sefiqu Abubakar vollendet eine Flanke von Fabian Lechner zum 1:2 (64.).
Während Florian Rieder und Christian Huetz per Doppelchance an Ried-Keeper Dominik Stöger scheitern (76.), kommen die Oberösterreicher spät zum Ausgleich: Lechner vollendet einen langen Ball in die Spitze kurz vor Abpfiff zum 2:2 (90.).
Für den Bundesligisten geht es kommenden Freitag im zweiten Testspiel gegen Jahn Regensburg, die Austria testet bereits am Samstag gegen die ASV Salzburg in Itzling.