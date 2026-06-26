Austria Salzburg ärgert SV Ried im Testspiel

Die SV Ried hat im ersten Testgalopp in der Sommervorbereitung zur neuen ADMIRAL-Bundesliga-Saison ein Unentschieden geholt.

Austria Salzburg luchst den Oberösterreichern in Weibern ein 2:2 ab - dabei hat der Zweitligist zur Pause bereits mit 2:0 geführt.

Christian Gebauer bringt die Austria in Minute 10 vom Punkt in Front, Moritz Eder stellt nach einer halben Stunde die Zwei-Tore-Führung her.

Rieder kommen trotz 0:2-Pausenrückstand noch zum Ausgleich

Die Rieder, die in der Pause komplett durchwechseln, präsentieren sich in Halbzeit zwei deutlich offensiver, logische Folge ist der Anschlusstreffer: Sefiqu Abubakar vollendet eine Flanke von Fabian Lechner zum 1:2 (64.).

Während Florian Rieder und Christian Huetz per Doppelchance an Ried-Keeper Dominik Stöger scheitern (76.), kommen die Oberösterreicher spät zum Ausgleich: Lechner vollendet einen langen Ball in die Spitze kurz vor Abpfiff zum 2:2 (90.).

Für den Bundesligisten geht es kommenden Freitag im zweiten Testspiel gegen Jahn Regensburg, die Austria testet bereits am Samstag gegen die ASV Salzburg in Itzling.

Das gesamte Testspiel zum Nachschauen: