Das Trainerteam des SK Sturm Graz wird zur kommenden Saison leicht angepasst.

Christoph Zellner übernimmt künftig die Funktion des Head of Performance, während Michele Stock zum Co-Trainer aufsteigt.

Zellner fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Trainerteam sowie den Bereichen Athletik, Ernährung und medizinische Abteilung.

Arbeitete bereits in Altach mit Ingolitsch zusammen

Bereits in Altach arbeitete Zellner erfolgreich mit Cheftrainer Fabio Ingolitsch zusammen, zuvor war der 34-jährige Deutsche unter anderem als Athletiktrainer im Nachwuchs des Karlsruher SC tätig.

Der bisherige Analyst Stock wird künftig als Co-Trainer mit Schwerpunkt Analyse noch stärker in die tägliche Trainingsarbeit eingebunden.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: "Michele ist ein akribischer Arbeiter, war bereits als Analyst ein enorm wertvoller Teil des Trainerteams und wird in Zukunft mit noch mehr Kompetenzen als Co-Trainer versehen."